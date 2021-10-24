Турецкий депутат отметил важность солидарности между Анкарой и Баку

«Для нас важно то, что солидарность между Турцией и Азербайджаном отражается во всем тюркском мире, особенно после Карабахской войны».

Об этом заявил член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, который наблюдает за президентскими выборами в Узбекистане.

«Важность братства и единства была продемонстрирована в Карабахской войне. И в этом географическом регионе (тюркский мир) произойдут важные события», — приводит его слова «Репорт».