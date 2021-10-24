Уровень ковид-вакцинации в США зависит от знака зодиака

Минздрав американского города Солт-Лейк-Сити определил, что уровень вакцинации от коронавируса варьируется в зависимости от знака зодиака. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Врачи определили, что чаще остальных ставят прививку Львы, а реже всех — Скорпионы.

Бюро получило анонимные даты рождения из данных о вакцинации округа, чтобы узнать, как вакцины были распределены между 12 астрологическими знаками, и сравнило эти цифры с национальными оценками доли населения в целом, представленной каждым знаком.

«Вакцина от COVID-19 опирается на науку и никоим образом не зависит от гороскопов, но давайте, Скорпионы!» — подчеркнули в Минздраве.

По информации ведомства, 70% людей со знаком Льва полностью вакцинированы, за ними следуют Водолеи — 67%, Овны и Стрельцы — 59%, Раки — 58%, Тельцы — 56%, Близнецы — 55%, Весы — 54%, Рыбы — 51. Замыкают список: Козероги — 51%, Девы — 50 и Скорпионы — 46%.

Американский Минздрав провел такое исследование, чтобы продвигать вакцинацию среди населения интересным способом. По данным ведомства, около 59% жителей округа Солт-Лейк-Сити полностью вакцинированы, и около 54% ​​жителей Юты также прошли полный курс вакцинации.