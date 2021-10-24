Абдуллахиян заявил о том, что отношения между Тегераном и Баку развиваются на основе взаимного уважения



Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдуллахиян заявил после телефонного разговора с азербайджанским коллегой, что отношения между Тегераном и Баку развиваются на основе взаимного уважения.

Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства водчерунул в «Twitter», передает АПА.

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика – два соседних мусульманских государства, у которых много общего».

Ссылаясь на вчерашний телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, он сказал, что провел с ним искренний и конструктивный разговор.

Отметим, в субботу Амир-Абдуллахиян и Дж.Байрамов обсудили двусторонние отношения в телефонном разговоре.