США призвали Пхеньян прекратить ракетные испытания



Соединенные Штаты вновь призвали Северную Корею прекратить «контрпродуктивные» ракетные испытания и вернуться к диалогу. Как сообщает агентство AFP в воскресенье, 24 октября, специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким в ходе консультации в Сеуле со своим южнокорейским коллегой — спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Гю Доком — назвал недавний запуск баллистической ракеты в КНДР «провокацией».

19 октября Пхеньян сообщил об успешном испытании баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки в сторону Японского моря. Комментируя это событие, государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что новые ракеты повысят «потенциальные возможности ВМС страны по проведению подводных операций».

Очередные испытания вызвали резкую критику со стороны ряда стран, включая Германию и Японию. Совет Безопасности ООН уже заявил, что проведет экстренное заседание, посвященное действиям Пхеньяна.

В последнее время КНДР активизировала испытания ракетного оружия. В начале октября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой зенитной ракеты. Несколькими днями ранее в Северной Корее объявили о запуске гиперзвуковой ракеты. Многие западные страны резко осудили этот тест. КНДР находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. В то же время правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в конце сентября отклонил предложения США по переговорам, назвав заявления Вашингтона «дешевым трюком».