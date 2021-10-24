Афганский политик: В Кабуле восемь детей умерли из-за голода



Бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода. Его слова приводит РИА Новости.

«Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», — заявил политик, отметив, что в этом районе проживает хазарейская община.

Мохакик добавил, что пришедшее к власти движение «Талибан» не обеспечивает должный уровень жизни для народа, и призвал международное сообщество оказать помощь хазарейцам и шиитам Афганистана.

В сентябре глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупреждала, что без финансовой помощи международного сообщества Афганистану в стране начнется массовый голод. Она указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались «Талибану».