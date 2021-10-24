Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 25 октября.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером местами возможны дожди. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер усилится во второй половине дня.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем – 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ближе к вечеру местами возможны дожди, в отдельных районах ливни, в горах возможен снегопад. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла.

25 октября на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.