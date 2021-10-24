В Голливуде заявили о нарушении Болдуином заповеди обращения с оружием



Один из оружейных экспертов Голливуда раскрыл главную ошибку Алека Болдуина, приведшую к трагедии на съёмочной площадке. По словам консультанта Брайана Карпентера, актёр пренебрёг самой важной заповедью обращения с оружием, пишет The New York Post.

Эксперт рассказал о том, что оружие, в данном случае, пистолет, никогда не должен быть направлен в сторону живого человека. Это является «первой заповедью» стрелка и об этом знают все, кто так или иначе связан с оружием. Это правило работает и в том случае, если пистолет остается незаряженным или в нём находятся холостые патроны.

«Никогда не наводите ствол на объект, который вы не планируете поразить. Ведите себя, будто все ружья всегда заряжены, даже если это не так», — подчеркнул Карпентер.

Голливудский консультант подчеркнул, что ради безопасности окружающих всё оружие, которое используется на съёмочной площадке, актёры обязаны нацеливать только на неживой объект, чаще всего это манекен. Оборудование, актёры или члены съёмочной команды не должны попадать в зону поражения.