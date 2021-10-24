В Украине подготовят партизан для отражения наступления российской армии



Украина начинает подготовку партизанского движения сопротивления. Как заявил командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган, страна должна быть готова к вторжению российской армии.

Движение сопротивления будет создано на территории всей страны, а не только граничащих с Россией областей и районов. Организация будущего сопротивления возложена на Силы специальных операций ВСУ, именно украинские ССО будут отвечать за подготовку территориальной обороны согласно закону «Об основах национального сопротивления», принятого в июле этого года.

Как заявил Галаган, население Украины должно быть готово к вторжению российской армии, а оно последует в любом случае, уверен он. Подробности организации «движения сопротивления» он не раскрыл, заявив о конфиденциальности информации, но подчеркнул, что бойцов движения будут готовить не только для организации сопротивления на оккупированных территориях, но и для всех районов Украины, а их почти 130.

Новый закон, подразумевающий организацию сопротивления российскому вторжению, президент Украины Зеленский подписал 29 июля этого года. Согласно документу, ССО Украины должны готовить украинских граждан к сопротивлению агрессору, организовывая партизанское движение на основе отрядов территориальной обороны.

Как ранее сообщалось, с 1 января 2022 года численность Сил специальных операций ВСУ увеличивается на 1 тысячу человек. Делается это специально для формирования партизанских отрядов сил сопротивления.