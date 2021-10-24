Эксперт: Каспий отравлен пестицидами



В водах Каспийского моря обнаружены опасные примеси, в частности пестициды – показали последние исследования, — сообщил заместитель директора Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

«Если по нефтепродуктам ситуация выглядит в среднем благополучно, то в последние годы наблюдается резкий рост в воде концентрации пестицидов», — сказал Шипулин, подчеркнув, что из-за обмеления впадающих в него рек снижается и уровень моря, — передает «Интерфакс».

Маловодный период очень сильно бьет по системе воспроизводства биоресурсов, а на фоне роста содержания пестицидов уровень естественного воспроизводства леща, сазана, воблы во время нереста снижается практически до нуля, — добавил ученый, приведя следующую статистику: за последние 85 лет уловы леща упали в 10 раз, воблы — в 100 раз, еще большее падение — для сельди-черноспинки.

«Сазан, лещ, вобла заменяются видами, еще недавно считавшимися сорными — карасем и толстолобиком», — резюмировал Шипулин.