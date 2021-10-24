В Лондоне отметят годовщину освобождения Карабаха



Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, пройдет в Лондоне сегодня, 24 октября, передает «Спутник-Азербайджан».

В мероприятии от Милли Меджлиса примет участие руководитель азербайджано-британской рабочей группы по межпарламентским связям Джаваншир Фейзиев.

Ожидается, что в акции примут участие представители азербайджанской общины Великобритании, а также представители дипломатического корпуса и депутаты из Великобритании.