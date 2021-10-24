В Британии обвинили Россию в намерении развалить ЕС



Бывший сотрудник секретной разведывательной службы MI6 Великобритании Кристофер Стил заявил, что Россия верит в свою способность развалить ЕС. Также Стил сообщил о наличии у него доказательств враждебного отношения Москвы к Лондону, сообщает Sky News.

«Я думаю, в РФ полагают, что они могут развалить ЕС», — заявил бывший разведчик в интервью изданию.

По словам Стила, российские политики якобы считают, что могут для этого действовать через восточноевропейские страны, где к России относятся положительно. Также Москва может действовать через крайние партии в западноевропейских странах, считает экс-сотрудник секретной службы. И такая философия, отмечает Стил, напрямую грозит целостности ЕС.

Что касается враждебного отношения России к Британии, то бывший разведчик не предоставил никаких доказательств и не смог уточнить, о чём именно идёт речь.