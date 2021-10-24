В Узбекистане выбирают нового главу государства



Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента в Узбекистане. Они будут работать с 08.00 по местному времени до 20.00.

Все пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.

По мнению экспертов, главным кандидатом на победу на выборах остается нынешний президент 64-летний Шавкат Мирзиеев, выдвинутый самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП).

Он выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).