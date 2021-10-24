На выставке в ФРГ представлены факты военных преступлений Армении



Во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) проходит 73-я международная книжная выставка под девизом “Восстановите связи”.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена, выставка, которая продлится до 24 октября, собравшая вместе тысячи специалистов, работающих в области книжного дела, является важной платформой для налаживания нового сотрудничества и обмена опытом. Для тех, кто не смог посетить выставку из-за пандемии, есть возможность увидеть онлайн встречи, мастер-классы и другие мероприятия в рамках мероприятия, передает АПА.

На выставке, к которой присоединились 2 тысячи участников из 80 стран мира, азербайджанский стенд представлен широким спектром изданий о нашей культуре и истории.

На международной выставке демонстрируются шесть изданий на английском языке, включающее отчеты, подготовленные Уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсменом) по итогам миссий по выявлению фактов в период Отечественной войны, а также о нарушениях прав человека, совершенных военно-политическим руководством Армении, о ненавистнических высказываниях в отношении наших соотечественников.

Демонстрация этих изданий на международных выставках имеет важное значение с точки зрения доведения до сведения международной общественности азербайджанских реалий и разоблачения преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других актов вандализма, совершенных оккупационной Арменией против нашей страны.