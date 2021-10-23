В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции

Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии, и консультируется с другими странами, заявили в МИД ФРГ.

«Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана», — цитирует заявление МИД ФРГ газета Zeit.

В ведомстве добавили, что «в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами».

Посольства 10 стран: Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата. Турецкое внешнеполитическое ведомство пока никак не прокомментировало заявление Эрдогана.