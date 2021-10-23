Польша решила отправить в Беларусь третью партию гумпомощи для мигрантов

Власти Польши решили отправить в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи для мигрантов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице польского правительства в Twitter.

«К пограничному переходу в Бобровниках отправился уже третий гуманитарный транспорт», — указывается в тексте. В нем подчеркивается, что ранее Минск дважды отказывался принять такую помощь.

«Груз состоит из теплой одежды, палаток и одеял для мигрантов, кочующих на белорусской стороне границы», — проинформировал польский кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в Twitter призыв к властям Беларуси пропустить транспорт.