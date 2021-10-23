В США учредили стипендию имени оператора Хатчинс, погибшей на съемках

Американский институт киноискусства (AFI) сообщил, что учредил стипендию в память о кинооператоре Галине Хатчинс, погибшей на текущей неделе в результате несчастного случая во время съемок вестерна «Раст» в США.

«Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского института, передает РИА Новости.