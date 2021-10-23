Глава МИД Ирана поблагодарил Азербайджан за освобождение иранских водителей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поблагодарил в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за освобождение азербайджанской стороной задержанных ранее двух иранских водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МИД Ирана.

«В ходе разговора Абдоллахиян, ссылаясь на недавние конструктивные контакты между двумя министрами, высоко оценил освобождение двух иранских водителей, задержанных в Азербайджане, и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений», — говорится в сообщении.

Кроме того, иранский дипломат «призвал сделать больше конструктивных шагов и облегчить передвижение для иранских грузовиков в приграничных с Азербайджаном районах». Байрамов в свою очередь «приветствовал позитивные шаги двух сторон, сделанные ради разрешения противоречий».

15 октября государственный таможенный комитет Азербайджана сообщил, что Азербайджан вернул Ирану двух водителей большегрузных автомобилей, задержанных при попытке проехать в Карабах из Армении. В ведомстве отметили, что иранские водители были задержаны «за контрабандный провоз товаров через таможенную границу Азербайджана, а также незаконное пересечение охраняемой госграницы страны без документов и в обход контрольно-пропускных пунктов».