Сахиба Гафарова обсудила сферы сотрудничества с председателем парламента Черногории

В рамках рабочего визита в Грецию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Черногории Алекса Бечичем.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах и была подчеркнута как особая роль визитов высокого уровня в продвижении наших политических связей, так и значение парламентов двух стран в росте связей между Азербайджаном и Черногорией. С.Гафарова и А.Бечич отметили особую важность работы, проводимой группами двусторонней дружбы, и выразили общее мнение о необходимости взаимных визитов, а также обмена мнениями и опытом для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, сообщает отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было также отмечено наличие широких возможностей для расширения сотрудничества двух стран в экономической, гуманитарной и культурной сферах, в сфере туризма и в других областях.

В беседе руководители законодательных органов затронули и другие темы, вызывающие взаимный интерес.