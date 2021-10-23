В Азербайджане от коронавируса скончались еще 22 человека

В Азербайджане выявлено еще 2 315 случаев заражения коронавирусом, 981 человек вылечился.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.

22 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 514 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 483 559 человек вылечились, 6 869 скончались, число активных больных – 23 861.

За прошедшие сутки проведено 14 053 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 095 973 тестов.