Российских медиков заподозрили в фиктивной вакцинации

В отношении пятерых медиков одной из больниц Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело, в рамках которого их подозревают в создании незаконной схемы по проведению фиктивной вакцинации россиян от коронавируса за денежное вознаграждение.

Отмечается, что сотрудники медучреждения после фиктивного выполнения прививки уничтожали неиспользованную дозу препарата от коронавируса и заполняли все необходимые документы пациентов. После этого все необходимые данные о прохождении гражданином вакцинации от COVID-19 отражались на портале госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил об опасности фиктивных справок о вакцинации от коронавируса. По его словам, те, кто купили поддельный документ, не только рискуют своим здоровьем, но также и подвергают опасности других.