Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России. Его слова передаетТАСС.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] обязана хорошо знать», — прокомментировал Шойгу слова немецкой коллеги о необходимости сдерживания России c помощью ядерного оружия.

По его словам, безопасность в Европе можно достичь только общими усилиями, без ущемления России. «Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — сказал Шойгу и напомнил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, «с которой теперь разбирается весь мир».

21 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России. По ее словам, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств. Глава Минобороны также обвинила Россию в кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Европейского союза.