В Баку откроется выставка, посвященная Дню Победы в 44-дневной войне

В Центре искусств «Хатаи» пятого ноября, в 16:00, состоится открытие выставки Qələbə hünəri («Смелость побеждать»), посвященной первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, которая отмечается 8 ноября, сообщает Trend.

В экспозиции будут представлены работы художников (в том числе отобранные жюри в результате проведенного конкурса) и из коллекции Азербайджанской государственной художественной галереи. Участники выставки будут отмечены сертификатами.

Выставка продлится до 12 ноября. Вход — по COVID-паспортам.

Проект реализуют Центр искусств «Хатаи», Азербайджанская государственная художественная галерея и галерея искусств «Баку» при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.