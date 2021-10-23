Турция заявила о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября.

«Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи», — цитирует заявление Акара сайт минобороны Турции.

В то же время он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, при котором погибли 14 сирийских военных. «Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске», — добавил турецкий министр.