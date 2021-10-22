Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал несчастный случай на съемках фильма «Ржавчина», где он застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соусу.

Болдуин опубликовал два сообщения в твиттере.

«У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я в полной мере сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — написал актер.

На съемках «Ржавчины» Болдуин выстрелил из оружия, которое использовалось как реквизит. По информации, которую пока не подтвердила полиция, в этом оружии оказался один боевой патрон.

Полиция допросила Болдуина. Никаких обвинений ему не было предъявлено, уточняет «Медуза».