Ограблен дом футболиста «Ювентуса»

Дом нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы подвергся ограблению. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Воры разбили окно на первом этаже и проникли внутрь виллы, расположенной под Турином. Самого 27-летнего аргентинца в здании в этот момент не было. Охранник, следящий за домом, поднял тревогу. Предполагается, что добычей грабителей стала коллекция часов игрока.

Инцидент произошёл в ночь на среду, когда «Ювентус» находился в Санкт-Петербурге. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов команда победила «Зенит» со счётом 1:0.

При этом Дибала в матче против петербургского клуба не участвовал. Из-за травмы он остался в Италии.