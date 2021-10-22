Актера раскритиковали за полет в космос

Бывшие коллеги раскритиковали актера Уильяма Шатнера, сыгравшего капитана Кирка из «Стартрека», за недавний полет в космос. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Guardian.

Актер недавно слетал в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin. Джоан Коллинз, которая также снималась в «Стартреке», и актер Брайан Кокс из сериала «Наследники» выразили недовольство этим полетом, выступая в шоу Джонатана Росса. Коллинз сказала: «Это что, впечатляюще? Ну и дурак. Кто вообще хочет подобное сделать? Нет, ни за что. Он парил в воздухе и его крутили верх ногами. Давайте для начала позаботимся об этой планете, прежде чем лететь куда-то еще».

Другой актер, Брайан Кокс, также отказался лететь в космос: «Нет, ни за что, это отвратительно. Я помню смотрел как Брэнсон и Безос летят свои 11 минут, или сколько там… Нет, нам не нужно больше космических кораблей. Этого мусора и так летает достаточно. Больше – не надо».

Джоан Коллинз сыграла в «Стартреке» Эдит Килер, персонажа, в которую капитан Кирк был влюблен, но дал умереть.