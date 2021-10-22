В Москве почтили память Магомаева

В Москве состоялся торжественный вечер «Орфей XX века», посвященный памяти выдающегося азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, мероприятие, проведенное в рамках проекта «На волнах памяти», было организовано московской областной администрацией Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Национально-культурной автономии азербайджанцев московского района Восточное Дегунино Северного административного округа и региональной национально-культурной автономией азербайджанцев Московской области.

В мероприятии в исполнении российских певцов азербайджанского, русского, татарского и кыргызского происхождения были исполнены песни из репертуара Муслима Магомаева.