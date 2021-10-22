Брайза подверг критике задержание Саакашвили

Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не является мудрым политическим шагом.

Об этом заявил старший научный сотрудник «Атлантического совета», бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, которые приводит Interpressnews, любой политический лидер в мире несет ответственность за свои действия: «Саакашвили знал, что его решение очень рискованно. Зная, что его арестуют, он посчитал правильным вернуться в Грузию».

M.Брайза подчеркнул, что арест лидера оппозиции и в то же время бывшего президента страны создает проблемы и воспринимается миром как политически мотивированный арест: «Это создает ряд проблем для правительства и приводит к кризису в стране».