«Расшифровка месседжей»

Мы уже успели привыкнуть к регулярным поездкам главы государства на освобожденные территории. Эти поездки прочно вошли в политическую практику президента. Новости по поводу очередной поездки президента даже успели стать нашей информационной обыденностью. Телевидение регулярно транслирует репортажи, а интернет-каналы и социальные сети буквально переполнены различными роликами и комментариями. Одним словом, дефицита в информации нет. Это безусловно хорошо. К тому же, наши политологи, хоть и повторяют друг друга, но все же дают свои комментарии.

Меня, как рядового гражданина удручает то, что среди нас есть и такие, кто пытается критиковать даже эти поездки президента. Социальные сети превратились в интернет-джунгли, где главенствуют какие-то дикие нормы. Порою складывается ощущение вседозволенности. Принцип психологии толпы действует даже в интернет-пространстве. Алгоритм функционирования социальных сетей таков, что интернет сегодня уже может формировать социокультурные предпочтения гражданина. Собственно, с учетом именно этой особенности интернета оппозиция и выстраивает свои политические технологии. Называть регулярные поездки президента политическим шоу просто аморально и преступно. Прошу прощения, но просто не могу подобрать иной мягкой формулировки. Если взять за основу эту логику, в таком случае, шахиды и разрушенные города являются декорацией. Цинично и грубо. Оставим этот момент без комментариев, иначе эмоции могут отразиться в ненормативной лексике. Иными словами, эта прослойка горе-политиков ради сиюминутной славы готова опуститься на дно человеческой морали. Жажда сарказма толкает этих людей с каждым разом на все большие моральные извращения.

Именно здесь, как раз и хотелось бы коснуться иной, не менее важной проблематики. Отсутствие пояснительной аналитики приводит к тому, что обыватель находит разъяснения к всему происходящему либо в бесконтрольном интернете, либо на телеканалах иных государств. Отсюда и происходит предвзятое искривление политической реальности. Та аналитика, которая в основном превалирует у нас имеет повествовательный характер. Подобная аналитика воспринимается в качестве альтернативной информации. Эффект убеждения больше всего свойственен, так называемой, разъяснительной аналитике. Именно в этой аналитике и наблюдается дефицит. К тому же благодаря навязанным стереотипам у нас не совсем доверяют своим политологам и, тем более, не доверяют местным источникам информации.

Очень коротко, определим несколько смысловых тезисов, которые помогут нам понять, чему служат частые поездки президента на освобожденные от оккупации территории нашей страны. Эти поездки являются месседжем международному сообществу и дают понять, кто является настоящим «хозяином» этих территорий, и кто является победителем данного конфликта. Подобные месседжи служат легитимизации победы Азербайджана в международном политическом сознании. Безусловно, эти поездки являются также и демонстрацией силы. Быть главой государства-победителя – это дорогого стоит. К сожалению, сегодня фактор силы является далеко не последним обстоятельством, определяющим место страны в системе международных отношений. Отчасти поэтому демонстрация силы определяет характер отношения иных государств к нашей стране.

Поездки президента и презентации планов будущих городов являются также месседжем международному сообществу, говорящим о том, что точка в конфликте поставлена. Карабах, а если быть еще точнее, данный конфликт, уже не может быть разменной монетой, которая долгие годы использовалась для оказания давления на Азербайджан. Карабах перестанет быть предметом политических спекуляций.

Иной немаловажный месседж, адресованный международному сообществу, заключается в том, чтобы продемонстрировать реальную разницу в подходах и потенциалах между Азербайджаном и Арменией. Интенсивные и амбициозные планы по поводу будущей инфраструктуры всех территории показывают миру не только экономические потенциалы нашей страны, но и демонстрируют эффективность современного менеджмента. Азербайджан продемонстрирует всему миру новые инфраструктурные модели, которые будут для многих стран весьма актуальными в условиях мировой урбанизации.

Нас на этих территориях реально не было тридцать лет. Это большой пробел в истории. Благодаря поездкам президента эти пробелы в истории частично заполняются. В контексте будущего данный фактор имеет не малое значение. Пробелы необходимо наверстать. Поэтому поездки президента и его встречи восстанавливают историю и создают информационные поводы для новых документальных, политических, исторических, литературных и прочих текстов, которые впоследствии сами станут информационными первоисточниками.

Ну и конечно, мы не можем миновать такой темы как патриотизм. Война, победа, восстановление территориальной целостности, армия – это вопросы, которые оформляют содержание нашего патриотизма. Благодаря своим поездкам президент забивает «золотые гвозди» в вопросе оформления патриотического духа молодого поколения. Конечно, это всего лишь маленькая часть возможных политических интерпретаций поездок президента Ильхама Алиева. Вне зависимости от политической окраски и личных политических предпочтений каждый должен понять, что конфликт, в том содержании в котором он находился около тридцати лет, остался в истории и Азербайджан создал новую реальность, эту новую реальность оформлять будем мы с вами.

Асиф Адиль