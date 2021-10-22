Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу, несмотря на сильное истощение после трех недель голодовки. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье» со ссылкой на врача политика Николоза Кипшидзе.

«Позиция Михаила Саакашвили в том, что он не ляжет в клинику, которая относится к Глданской тюрьме», — сказал доктор. При этом он указал, что против госпитализации не в гражданскую больницу выступают и адвокаты экс-президента. Защита опасается, что Саакашвили могут убить или сильно покалечить другие заключенные.