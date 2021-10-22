«Выступали как информагентства Армении»: Эрдоган призвал тюркоязычные страны сообща противостоять дезинформации

Тюркоязычные государства должны сообща противостоять потокам лжи и дезинформации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании к участникам первого Медиафорума Тюркского совета, приступившего к работе 22 октября в Стамбуле.

Президент Турции отметил, что на сегодняшний день ложь и искаженные сообщения наносят непоправимый удар по репутации, травмируют и приводят к драмам миллионов людей по всему миру.

«Неконтролируемые социальные сети превратились в источник угрозы для демократии, общества и национальной безопасности государств. Наши страны должны формировать независимую информационную систему и СМИ, так же как это делает сегодня Турция в оборонной и военной сферах», — цитирует его Anadolu.

По словам турецкого лидера, наглядным проявлением «цифрового фашизма» стали события 44-дневной войны в Карабахе, когда известные западные органы СМИ игнорировали преступления ВС Армении, ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана.

«Двойные стандарты в информационной сфере, свидетелями которых мы стали в период 44-дневной войны в Карабахе, подтвердили значимость темы борьбы с дезинформацией и ложью для всех наших стран. ВС Армении обстреливали города Азербайджана баллистическими ракетами, совершали массовые убийства, однако кровавые преступления замалчивались и не освещались международными СМИ. Медиа-структуры, заявляющие о значимости свободы слова и объективности освещения событий, на деле выступали в качестве аналога официального информационного агентства Армении. Карабахская война – ни первый, и не последний пример информационного эмбарго, с которыми придется столкнутся нашим странам», — сказал Эрдоган.