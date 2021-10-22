Актер Алек Болдуин убил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте — популярный голливудский актер Алек Болдуин, сообщает BBC.

От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуса, который находится в критическом состоянии.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

«Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, — цитирует Франс пресс сообщение полиции. — Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем «Твиттере» фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

«There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.» (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

«Болдуин дал показания полицейским, — сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс-пресс. — Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован».