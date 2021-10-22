Режиссера «Ералаша» задержали по обвинению в педофилии

Режиссеру-постановщику детской программы «Ералаш» Илье Белостоцкому предъявили обвинение в педофилии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным на сайте Пресненского суда, в октябре 2020 года И. Белостоцкого арестовали по обвинению по статье о сексуальных отношениях с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 134 УК). Позже ему трижды продлевали срок содержания в СИЗО, а статью изменили на развратные действия в отношении несовершеннолетнего (статья 135 УК).

Источник ТАСС утверждает, что Белостоцкий изначально был задержан по статье 135 УК, а позже она была изменена на статью 134, по которой режиссеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

РЕН ТВ сообщает, что Белостоцкий был задержан по подозрению в педофилии и распространении детского порно, а в ходе обыска у него силовики нашли фотографии и видео с обнаженными детьми.