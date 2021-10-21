Путин поднял вопрос о Зангезурском коридоре

«Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахчываном, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации, это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, — наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее, в принципе, Армения в этом заинтересована, разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер.​ И это и в одном и в другом случае должно привести к достижению главной цели — к созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития».

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Возможно это сделать или нет? Возможно. Мы сделали все, что от нас зависит для того, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только: наши миротворцы достойно исполняют свой долг», — приводит АПА слова В.Путина.