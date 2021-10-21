Глава ПА ОБСЕ утверждает о важности сотрудничества с Баку

Во время рабочего визита в Грецию спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Афинах с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Приветствуя спикера Милли Меджлиса, Маргарета Седерфельт рассказала о деятельности представляемой ею организации. Она отметила, что большая часть встреч не состоялась из-за глобальной пандемии, и выразила надежду, что такие встречи будут проводиться чаще после устранения угрозы пандемии. Она подчеркнула, что ПА ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, и важность обеспечения мира и безопасности в регионе, сообщает «Репорт».