В Германии вышла в свет поэма «Лейли и Меджнун»

В рамках объявленного в Азербайджане Года Низами Гянджеви поэма великого поэта «Лейли и Меджнун» вышла в свет в Германии.

Как говорится в сообщении Государственного центра перевода, книгу, увидевшую свет в известной франкфуртской типографии “Hans-Jürgen Maurer”, на немецкий язык перевел Рудольф Гелпке.

Автором предисловия является видный низамивед Рустам Алиев, редактор – известный немецкий издатель Верлаг Ганс-Юрген Маурер. В ближайшее время книга будет представлена на Франкфуртской международной книжной выставке, а также передана в центральные библиотеки Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и Люксембурга, где состоится презентация данного издания.

Отметим, что впервые напечатанная в типографии “Manesse” (Цюрих) в 1963 году книга Низами Гянджеви включала в себя предисловие, в котором мастер пера был представлен германоязычной аудитории, как персидский поэт. Благодаря инициативе и усилиям Государственного центра перевода книга была переиздана, на этот раз в предисловии Низами Гянджеви был указан как выдающийся азербайджанский поэт.