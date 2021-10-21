Ереван отмечает важность нормализации отношений с Анкарой

Армения придает важность нормализации отношений с Турцией. Это откроет не только политические перспективы, но и экономические возможности для нашей республики. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Как отметил Григорян, следует отделять вопрос нормализации отношений с Турцией от проблемы урегулирования отношений с Азербайджаном.

Говоря об экономических возможностях, которые возникнут в случае установления отношений между Ереваном и Анкарой, секретарь Совбеза Армении указал, в частности, на вопрос задействования железной дороги Ереван-Карс. От эксплуатации этого пути, с точки зрения Григоряна, выиграет и сама Турция.

По его словам, которые приводит Rusarminfo, экономическое развитие приведет к установлению стабильности и безопасности в регионе. Как заметил Григорян, экономические инфраструктуры – это одна из гарантий безопасности.