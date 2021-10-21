«Наркотическая блокада» для Ирана и Армении

Региональное экспертное сообщество еще долго будет анализировать месседжи, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его поездки в Зангеланский район Азербайджана. Это и будущие экономические проекты, и «умные» села и города, и перспективы превращения этого региона в транспортно-логистический «узел», и его туристический потенциал. Но не менее важной является еще одна сторона вопроса. Освобождение Зангеланского района вообще и восстановление пограничной заставы «Агбенд» в частности, кроме всего прочего, ознаменовало собой еще и полное восстановление контроля Азербайджана над ранее оккупированным участком границы с Ираном. Который, кроме всего прочего, еще и активно использовался для контрабанды наркотиков из Ирана сначала в Армению, а уже оттуда — к «конечным потребителям» в странах Европы.

И так уж совпало: в те дни, когда в Азербайджане обсуждали детали «Большого возвращения» в Зангелан, телеканал Al-Jazeera распространил сенсационную новость: Adani Ports, крупнейший портовый оператор Индии отказывается принимать грузы из нескольких стран, включая Иран и Афганистан. Так в Индии отреагировали на изъятие почти трёх тонн героина (6 600 фунтов) из двух контейнеров в порту Мундра у западного побережья Индии в штате Гуджарат.

Подобный взлёт наркоконтрабанды имеет понятное объяснение. Освобождение Азербайджанской Армией от армянской оккупации долины реки Араз и ранее оккупированного Арменией участка границы Азербайджана и ИРИ еще и перекрыло «магистральный маршрут» контрабанды афганского героина из Ирана через Армению и далее в Россию и страны Европы. Так что у Азербайджана теперь еще и солидные заслуги в борьбе с таким общемировым злом, как контрабанда наркотиков.

Но теперь закрытие «ворот для контрабанды» в лице ранее оккупированного участка границы Ирана и Азербайджана заставляет иранских наркоконтрабандистов, которым совсем не хочется терять деньги, искать другие пути для транспортировки героина, Использование для подобных операций крупных международных грузовых терминалов — классика жанра по принципу «лист проще всего спрятать в лесу».

Но теперь, после того, как таможенники на новых маршрутах стали находить рекордные партии героина, а коммерческие структуры — закрывать порты для иранских грузов, перед Тегераном, кроме политических санкций, замаячила еще и перспектива оказаться в «наркотической» блокаде.

И уж тем более такие меры необходимо распространить на Армению. Особенно если учесть, с каким рвением Тегеран и Ереван обсуждают проект строительства «обходной» дороги от иранской границы в Ереван, чтобы надежно миновать отрезок трассы, проходящей через Губадлинский район, с азербайджанским таможенным и пограничным контролем. Просто потому, что контрабанда наркотиков — это общемировое зло, и двойных стандартов здесь не должно быть по определению.

Нурани