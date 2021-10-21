Емельяненко рассказал, при каких условиях будет биться с Орловским

Легенда смешанных единоборств, россиянин Фёдор Емельяненко, высказался о возможном повторном поединке с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе, белорусом Андреем Орловским.

«Как я отношусь к выпадам Орловского? Никак. Мне кажется, что всё было ясно, был зафиксирован нокаут. А насчёт повторного поединка, Андрею нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator», — сказал Емельяненко, слова которого приводит RT.

Бой Емельяненко — Орловский прошёл в 2009 году в США на турнире Affliction. Победу нокаутом в первом раунде одержал россиянин.