Михалко отметил перспективы для дальнейшего сотрудничества между ЕС и Баку

«Реализуемые проекты показывают, что основа отношений между Азербайджаном и ЕС крепкая и наше сотрудничество находится на хорошем уровне».

Об этом заявил журналистам глава Представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петер Михалко.

«У нас есть отличные перспективы для дальнейшего сотрудничества, широкие возможности для углубления этого сотрудничества и достижения хороших результатов. Совершенные в этом году визиты высокого уровня из ЕС в Азербайджан показывают, что связи между ЕС и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Мы добились результатов в больших масштабах», — сказал посол (цитата по АПА).

Касаясь приоритетов Восточного партнерства, Петр Михалко отметил, что это важно для зеленой экономики, цифровой трансформации, что является приоритетом и для ЕС: «И в будущем мы продолжим наше крепкое и устойчивое партнерство с Азербайджаном. Я также буду интенсивно работать для укрепления сотрудничества с Азербайджаном».

ЕС после завершения вооруженного конфликта в Карабахе (осенью 2020 года) выделил порядка 16,9 млн евро гуманитарной помощи странам Южного Кавказа, в том числе 9,1 млн евро — Азербайджану, добавил Михалко, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, кроме этого, ЕС и Программа развития ООН выделили 2,5 млн евро на операции по разминированию.