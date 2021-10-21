Путин назвал неприличным говорить об СССР только плохое

В СССР были проблемы, но нельзя забывать и о позитивных моментах. Об этом 21 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

«В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать только одной черной красной — неправильно, грубо и неприлично. Я знаю, такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны только того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет», — сказал Путин, слова которого приводит «Фонтанка».

Среди положительного президент выделил патриотизм, верховенство духовного над материальным, семейные ценности. Негативным же, по словам Путина, было отсутствие частной собственности, которое привело к «уравниловке» и сказалось на отношении к работе.

«Но сейчас другая жизнь, и мы исходим из того, что она развивается так, как она есть, и мы, в принципе, признаем современные реалии», — отметил он.