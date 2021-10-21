Путин коснулся причин развала СССР

Президент РФ Владимир Путин считает, что к развалу СССР привело отсутствие назревших гибких и продуманных преобразований, а также действия радикалов разного толка.

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка — реакционеров и так называемых прогрессистов. Все постарались! С обеих сторон», — сказал глава государства, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

Именно поэтому, убежден он, «революция — не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса». «Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).