Путин заявил о своём несогласии с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае разрушения права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН эта организация превратится просто в дискуссионную площадку, и что он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Эрдогана о реформировании Совбеза ООН.

«Если мы разрушим право вето постоянных членов (СБ ООН), то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий — «Валдайский клуб номер 2», — заявил Путин в четверг в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, ООН нуждается в изменениях, но «нельзя разрушать основу». «Есть пятерка постоянных членов (СБ ООН), и у них есть право вето. В Совете Безопасности представлены и другие государства, но они не являются постоянными членами», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он подчеркнул, что необходимо подумать, как сделать эту организацию более сбалансированной. «Тем более, и в этом Эрдоган прав, она рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил. Теперь он меняется», — подчеркнул Путин.

«Понятно, почему лидер Турции говорит об этом, потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не даже России решать. Это нужно решать в ходе консенсуса при окончательном решении вопросов подобного рода», — сказал Путин.