Дженнифер Лопес не смогла продать свой пентхаус

Певица Дженнифер Лопес сняла объявление о продаже своего пентхауса за $25 млн. За четыре года, пока объект был в рекламе, знаменитость так и не смогла найти на него покупателя. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Элитная недвижимость певицы находится на Манхэттене в здании Whitman. За пентхаус она планировала получить $25 млн . Однако 13 октября объявление сняли с показа.

Пентхаус выставили на продажу в 2017 году, и тогда певица собиралась выручить более $26,5 млн. Уже два года спустя Лопес опустила цену на $1,5 млн. Но это решение так и не помогло найти приобретателя.

Дженнифер Лопес владеет пентхаусом с 2014 года. Тогда она отдала за него $20,2 млн, его площадь почти 930 кв. м. Там есть кухня с барной стойкой, столовая, спальня, ванная комната, терраса и гостиная, откуда открывается вид на парк. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах.