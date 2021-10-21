Москва поддерживает снижение напряженности между Азербайджаном и Ираном

Россия является сторонником снижения напряженности между Азербайджаном и Ираном.

Об этом сегодня на традиционном брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она отметила, что Азербайджан и Иран, являющиеся близкими странами, должны решать все без исключения вопросы политическими и дипломатическими методами.

«Мы со своей стороны прикладываем усилия, направленные на открытие всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Считаем, что это должно отвечать интересам всех стран региона, в том числе и Ирана», — подчеркнула М.Захарова (цитата по АПА).