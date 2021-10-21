Захарова отметила, что региональное сотрудничество отвечает интересам всех участников формата 3+3

«Инициаторами идеи формата «Платформа сотрудничества шести» (3+3) являются президенты Азербайджана и Турции. Как вы знаете, Россия поддержала эту инициативу».

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы считаем, что многостороннее региональное сотрудничество отвечает интересам всех участников этого формата. По нашему мнению, начало реализации этого механизма сотрудничества способствовало бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию существующих противоречий, раскрытию транспортного и экономического потенциала региона. Мы видим попытки ряда западных государств, в первую очередь США, воспрепятствовать ряду процессов. В этих попытках наши американские партнеры используют дезинформацию. Например, пишут, что автором инициативы «Платформы сотрудничества шести» является Москва. Они делают это в какой-то русофобской атмосфере. А факты говорят о другом. Да, мы поддержали этот механизм, этот формат. Но инициатива пришла от других стран», — подчеркнула представитель МИД России (цитата по АПА).