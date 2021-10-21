Расим Мусабеков: «На конструктивные действия Ирана повлияла жесткая, принципиальная позиция Азербайджана»

События последних дней свидетельствуют об изменениях в напряженном климате ирано-азербайджанских отношений. Азербайджан вернул арестованных водителей грузовиков Ирану в качестве жеста доброй воли, а Тегеран официально запретил своим транспортным компаниям посещать Карабах. На лицо жесты консенсуса и примирения. Но можно ли в полном смысле говорить о восстановление положительной динамики отношений между странами и стоит ли вообще доверять Ирану в его проявившихся стремлениях действовать мирно и конструктивно?

По мнению депутата Милли Меджлиса, политолога Расима Мусабекова, Азербайджан не заинтересован, чтобы поднимать градус напряжения с Ираном.

«На любой позитивный, адекватный шаг Ирана Азербайджан соответствующе отвечает. В том числе, после распоряжения иранских властей по поводу незаконного проникновения на азербайджанскую территорию иранских автомобилей, Баку пошел на встречу и отпустил задержанных иранских водителей», – говорит политолог.

Вместе с тем, он подчеркнул, что у него нет полной уверенности в том, что Иран впредь не будет совместно с Арменией снова совершать какие-либо мошеннические, обходные действия для доставки грузов в ту часть Карабаха, где живут карабахские армяне.

«Но и у Азербайджана есть возможность и проверять, и пресекать подобного рода действия. Так, что я думаю, нашим соответствующим службам бдительность ослаблять нельзя, но и мы не заинтересованы в том, чтобы повышать, как я уже говорил, градус напряжения с Ираном», — добавил политолог.

По его словам, если иранские власти далее будут себя вести в соответствие с международным правом и принципами добрососедства, значит вести себя в этом ключе будет и Баку.

«Но если снова возобладает попытка надавить на нас и что-то навязывать Азербайджану, то иранские муллы уже убедились, что в нашей стране им никто потворствовать не собирается», — подчеркнул Мусабеков.

Что повлияло на Тегеран, который решил все-таки пойти на пересмотр своей тактики давления и угроз, и начал действовать дипломатично и конструктивно?

По мнению политолога, «убедительными» оказались все факторы «ответного действия».

На его взгляд, на ситуацию повлияла также демонстративная поддержка Баку Турции, Пакистана, и России, где «бряцание Ираном оружием и неконструктивные заявления не были восприняты».

По оценке политолога, и министр иностранных дел России Сергей Лавров отчетливо показал эту реакцию Москвы новоназначенному главе иранского МИД во время личной встречи.

Однако самым главным фактором силы, по мнению Мусабекова, стала принципиальная и жесткая позиция Азербайджана по отстаиванию национального достоинства, государственного суверенитета.

«Думаю, свою роль сыграли и те месседжи, которое послало азербайджанское государство. Азербайджанская общественность также выразила свое отношение к совершенно далеким от реальности заверениям Ирана типа «Азербайджан – это братская страна, тысячами уз связанная с Ираном». Мы могли видеть, что та вакханалия в отношении Азербайджана, которую развязали иранские депутаты, министры и военные чиновники совершенно не свидетельствовала каким-либо «братским узам».

В Иране получили адекватный ответ, и поняли, что ни бряцание оружием, ни звучащие оттуда громкие пропагандистские залпы в Азербайджане никого не напугают, и свернуть нас с той линии, что выбрана нами, они заставить не смогут. Соответственно там начали «сдавать назад». Все факторы сработали, но главное – это жесткая, уверенная позиция Азербайджана», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров