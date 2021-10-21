Сегодня станция метро «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме



В связи с матчем футбольного клуба «Карабах» в рамках группового турнира Лиги Конференций УЕФА, который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, станция «Гянджлик» Бакинского метрополитена будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно сообщению, в целях обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров до и после игры вблизи станции будут приняты соответствующие меры.

Также в случае необходимости на линию будут запущены запасные вагоны.

Отметим, что сегодня агдамский ФК «Карабах» встретится с казахстанским «Кайратом». Матч начнется в 20:45 по бакинскому времени.