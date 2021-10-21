В Азербайджане возросло количество летальных исходов от COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2 005 случаев заражения коронавирусом, 1011 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 509862 случаея заражения коронавирусной инфекцией, из них 481696 человек вылечились, 6 829 скончались, число активных больных – 21337.

За прошедшие сутки проведено 12 533 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5069352 теста.