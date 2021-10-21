В Баку благоустроен очередной двор



В рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Согласно сообщению, обновленный двор расположен по адресу: Насиминский район, улица Гусейна Сеидзаде, 1 и 2а.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья; в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и формирования привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, баскетбольная площадки, а также детские игровые площадки. На территории двора установлены пять беседок, скамейки, контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, а в подъездах — новые лифты, полностью отремонтированы фасад, крыши и подъезды зданий. На территории дополнительно посажены 80 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 1000 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

